Müsavat Dervişoğlu'ndan Filistin Üzerine Sert Eleştiriler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "21. yüzyılın dünyasında, hangi dinden, milletten, görüşten, kimlikten olursak olalım, yaşananları engelleyemeyen tüm insanlık suçludur ve tarihin utanç sayfaları hiçbir kuşkuya yer yoktur ki onları yazacaktır." dedi.

Dervişoğlu, Gazze konusuyla olağanüstü toplanan Genel Kurul'daki konuşmasında bugün sadece Gazze'yi, ölen çocukları, susan dünyayı ve İsrail'in zulmünü değil, insanlığın vicdanını, o zulme ortak olan sessizliği de konuştuklarını belirtti.

Gazze'de yaşananları "vicdansızlık, ahlaksızlık, barbarlık, canavarlık, katliam, soykırım, trajedi" gibi kelimelerle tanımlamak ve bununla yetinmenin hiç kimseyi sorumluluktan kurtarmadığını ifade eden Dervişoğlu, "21. yüzyılın dünyasında, hangi dinden, milletten, görüşten, kimlikten olursak olalım, yaşananları engelleyemeyen tüm insanlık suçludur ve tarihin utanç sayfaları hiçbir kuşkuya yer yoktur ki onları yazacaktır." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten beri TBMM'nin Gazze'de yaşananları tam yedi defa kınadığını, bugün aynı vesileyle 8. defa bir araya geldiklerini dile getiren Dervişoğlu, Gazze'de 62 binin üzerinde can kaybının yaşandığına, 300'den fazla insanın açlıktan öldüğüne dikkati çekti.

Gazze ve Filistin konusunun diplomatik, siyasi, tarihi ve insani açıdan birçok katmana sahip bir mesele olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "2011 yılından beri, Suriye'de Nazi hayat sahası misali günbegün genişleyen İsrail'dir. Bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı basit bir topun menzilinden tehdit eden İsrail'dir. Canı istediği gibi nokta operasyonları düzenleyen yine İsrail'dir." dedi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, Filistin ve Gazze meselesinin iç siyasetin malzemesi yapıldığını ileri sürdü. "Siyasi rant devşirmeye kalkışılarak konunun çözülmeyeceğini" belirten Dervişoğlu, Filistin ve Gazze'de yaşananların, yıllar önce dünyaya ilan edilen karanlık projenin sonucu olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, "Bu projelerin amacı İsrail'e bir güvenlik kuşağı oluşturmak için çevresinde bölünmüş, zayıflatılmış, istikrarsız hale getirilmiş ülkeler yaratmaktır. Irak böyle parçalanmıştır. Suriye böyle felç edilmiştir. Libya böyle yıkılmıştır. Bugün Filistin de böyle yok edilmektedir. Aslına bakarsanız, Sevr'den Büyük Orta Doğu Projesi'ne uzanan stratejilerin sonuçlarıdır bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu eleştiren Dervişoğlu, "Bu coğrafyada bin yıllık varlığımızı sürdürmemizin yegane dayanağının milli kimliğimiz olduğunu bile bile, onu aşındırmak için vatandaşlık tanımı üzerinden tartışılmazlarımızı tartışma masasına yatırmak isteyenler var. Bunları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bilin istiyorum. Bu meşum zihniyetle Türkiye'ye birlik, dayanışma ve demokrasi getirileceğini zannetmek ne büyük bir aymazlıktır." ifadelerini kullandı.