Üye Girişi
Haberler

Müsavat Dervişoğlu: Adalet, Eşitlik, Hürriyet ve Kardeşlik İçin Mücadele Ediyorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatsa ilçesinde düzenlenen mitingde adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'nin sorunlarını unutturmak isteyenlere karşı duracağını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Dervişoğlu, Fatsa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Babasının kendisine "Müsavat", kardeşlerine ise "Adalet" ve "Hürriyet" adlarını verdiğini anlatan Dervişoğlu, "Evlenme cüzdanına da yazdı ki, 'Ömrünüz boyunca isminizin anlamlarının peşinde koşun.' Ben o günden beri adaletin, hürriyetin, eşitliğin ve kardeşliğin peşinde koşuyorum. Bu duyguyu yaşatmak için de mücadele ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye'nin neresinde hangi sorumluluğu üstlendiyse doğruyu temsil etmeye gayret sarf ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Emeklisiyle, dulu yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle, kendisine vize kuyruklarında istikbal arayan gençlerimizle bir ve beraber olmaya ve onların hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğim. Buradan kendi memleketimden sesleniyorum, benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, dört mevsimi kara kış gibi yaşadığı bir dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum."

Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışarak sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir tarafa bırakıp, yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine de asla ve kata izin vermeyeceğim, müsaade etmeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan Milli Eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız. Milli Eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk'ün izini sildirtmeyeceğiz. Ekmek bulup bulamayanların, tencere kaynatıp kaynatamayanların, çocuğuna istikbal temin edip edemeyenlerin dertlerine derman olma arayışını sürdürmeye devam edeceğiz."

"Siz benim yanımda ve arkamdaysanız, ben Müsavat Dervişoğlu vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım"

Dervişoğlu, "Bu dertleri unutun. Biz bir anayasa yapacağız, bu dertleri unutturacağız" diyenler olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millete, 'Ekmek bulamazsanız anayasa yiyin' dedirttirmeyeceğiz. Siz yeter ki benim yanımda olun. Siz benim yanımda ve arkamdaysanız, ben Müsavat Dervişoğlu vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa, asil ve soylu Fatsa'dan öğrendiğim direniş kültürüyle başkaldırırım."

Şimdi yeni bir yolculuğa kendi kentinden başladığına işaret eden Dervişoğlu, "Adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne görüp öğrendiysem sizden öğrendim, ne yaptıysam sizden öğrendiklerime göre yaptım. Her şeyi sizden, Fatsa'dan, Fatsalılardan, büyüklerimden ve kardeşlerimden öğrendim. İşte ben huzurunuzdayım. Ben sizin Müsavat'ınızım. Ben sizin Müsavat'ınız olmaya sonuna kadar devam edeceğimin müjdesini ve yeminini vermek için bugün buradayım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

İYİ Parti Hürriyet Türkiye Fatsa Politika Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?
Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title