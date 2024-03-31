Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Bulanık'ta kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Bulanık merkezde toplam 52 sandıkta 16 bin 578 vatandaş saat 07.00'de sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Bulanık'ta, oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. - MUŞ