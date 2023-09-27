Muş'un Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Kaymakam Ocak, işleri hakkında bilgi aldı. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek onların çayını içen Kaymakam Ocak, mülki amir olarak fırsat buldukça gerek köylerde, gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam Ocak, "Makamda oturmakla iş olmuyor. Halkın içine çıkmak gerekir. Vatandaşlarla daha iyi iletişim kurma, tanışma, yüz yüze görüşüp öncelikli sorunları belirleme. Kamu hizmetlerinden vatandaş memnuniyetini değerlendirmek amacıyla vatandaşlarla ve ilçe esnafıyla buluşmayı sürdürüyorum. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ