Muş'ta yapılan şok asayiş uygulamasında 2 araç trafikten men edildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok asayiş uygulamasında 191 şahıs ve 80 araç sorgulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok asayiş uygulamasında 191 şahıs ve 80 araç sorgulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik şok asayiş uygulaması sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde onlarca personel ile sabit olarak uygulama yapıldı. Yapılan şok uygulamalarda 80 araç kontrol edilirken, 191 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Toplam 5 araca farklı maddelerden 2 bin TL idari para cezası uygulayan ekipler, 2 aracı ise trafikten men etti. - MUŞ