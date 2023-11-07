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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişiden 1'i Tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler de açıklandı. Tutuklanan kişi sayısı ise 1 olarak belirtildi.