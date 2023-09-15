Muş'ta terör operasyonunda 27 şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında yaptığı terör operasyonlarında 27 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 20 bin 112 şahıs ve 6 bin 945 araç sorgulandı, 40 araca 89 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Narkonokta, En İyi Narkotik Polisi Anne, Terörle Mücadele BÖF (Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri) çalışmalarıyla toplamda 3.421 şahsa bilgilendirme yapıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında yaptığı terör operasyonlarında 27 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 27 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 20 bin 112 şahıs ve 6 bin 945 araç sorgulandı. 40 araca toplamda 89 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Narkonokta, En İyi Narkotik Polisi Anne, Terörle Mücadele BÖF (Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri) çalışmalarıyla toplamda 3.421 şahsa bilgilendirme yapıldı. - MUŞ