Muş'ta Seçim Hazırlıkları Tamamlandı

Muş'ta pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullarda hazırlıklar tamamlandı. Toplam 859 sandıkta 242 bin 486 seçmenin oy kullanacağı Muş'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Muş'ta pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'taki okullarda da seçim hazırlıkları başladı. İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılacak okullarda seçim kabini ve sandıklar kuruldu. Toplam 859 sandıkta 242 bin 486 seçmenin oy kullanacağı Muş'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. - MUŞ