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Muş'ta Peygamber Sevdalıları İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

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Muş'ta bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda Filistinliler için dualar edilirken İsrail'e büyük tepki gösterildi.

Muş'ta bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.

Muş kent meydanında toplanan Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, Gazze'de yaklaşık 10 aydır süren saldırılara tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda Filistinliler için dualar edilirken İsrail'e büyük tepki gösterildi. Grup adına basın açıklaması yapan Muş Peygamber Sevdalıları platformu Başkan Yardımcısı Bülent Balkaya, "Siyonist işgal rejiminin Gazze'de sürdürdüğü soykırımı telin etmek, Gazze direnişinin yanında yer almak ve direnişe destek olmak amacıyla bir arada toplanmış bulunmaktayız. Gazze'de 10 aya yakın bir zamanda dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm yaşanmaktadır. Hiçbir ölçü, kaide ve kural tanınmayan Siyonist şer ittifakı, her gün katliam, cinayet, yerleşim yerlerinin bombalanması ve akla hayale gelmeyecek cürümleri işlemektedir. Ümmetin dağınıklığından, ırki, mezhebi, siyasi ve etnik ihtilaflarından istifade eden Siyonist ittifak güçleri, mazlum Gazze halkını soykırımdan geçirme cüretini göstererek tarihte benzeri görülmemiş gaddarlıkla saldırmaktadır. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil ve masumlara yönelik zalimane saldırılar yapılmaktadır. Bir halk yok edilmek ve haritadan silinmek istenmektedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından kent meydanında İmam Şafi Camisi'ne kadar yürüyen grup tekbirler getirerek İsrail'e tepki gösterdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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