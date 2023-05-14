Muş'ta oy verme işlemi sona erdi, 242 bin 486 seçmen oy kullandı

Muş'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona ererken, 859 sandıkta 242 bin 486 seçmen oy kullandı.

Muş'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona ererken, 859 sandıkta 242 bin 486 seçmen oy kullandı.

Muş'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 17.00 itibari ile sona erdi. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile milletvekillilerinin belirleneceği seçim için kurulan 859 sandıkta 242 bin 486 seçmen oy kullandı. - MUŞ