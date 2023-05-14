Muş'ta oy verme işlemi başladı Muş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

Muş'ta oy verme işlemi başladı

MUŞ - Muş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni Milletvekillilerin belirleneceği seçim için Muş ve 5 ilçede 859 sandık kuruldu. Muş'ta 242 bin 486 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, saat 17.00'da sona erecek.

"T.C. numarası olan kimlikler de geçerli"

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.