Muş'ta operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada 20 adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 29,44 gram esrar maddesi, 15,56 gram bonzai maddesi, 6,03 gram metamfetamin maddesi, 0,60 gram skunk maddesi, 0,44 gram eroin maddesi, 2 pipe, ruhsatsız tabanca, bir kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı.