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Muş'ta kutlamalar başladı

Muş'ta kutlamalar başladı

Politika Haberleri

Muş'ta vatandaşlar, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kutlamaya başladı.

Muş'ta vatandaşlar, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Muş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Muş Politika Haberler

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