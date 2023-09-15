Muş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda birçok kaçak eşya ele geçirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından Ağustos ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 8 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup toplamda 1 kopya düzeneği (mini kamera, mini kulaklık, cep telefonu, wifi cihazı, simkart), 90.000 adet boş makaron, 50.000 adet sigara filtresi, 9,5 kg nargile tütünü, 72 paket sigara sarma kağıdı, 25 adet elektronik sigara, 1.980 adet kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ