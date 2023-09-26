Muş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Tabanca ve Cep Telefonları Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 24-25 Eylül'de bir araç içerisinde ve bir iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - MUŞ