Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'ta İsrail'e tepki yürüyüşü

MUŞ - Muş'ta düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hacı Şeref Camisi önünde toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, Belediye Meydanı'na kadar tekbir getirerek İsrail'e tepki gösterdi. Burada kalabalık adına açıklama yapan HÜDA- PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye bomba yağdığını belirterek, "Dünyanın hemen her yerinde, iman ve insaf sahibi olan herkes ayağa kalktı. Ancak Siyonistler hiçbir tepkiyi dikkate almadan katliamına devam ediyor ve tüm dünya Gazze halkına yönelik yapılan katliam ve soykırımı sadece seyrediyor. Amerika'nın İslam coğrafyasındaki ileri karakolu Siyonist şebeke katliamlarına devam ederken, Amerika ve yandaşları da Siyonistlere desteklerini dile getiriyor" dedi.

Basın açıklaması, yapılan duaların ardından sona erdi.