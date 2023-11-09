Muş'ta İsrail'e Karşı Filistin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Muş'un Varto Müftülüğü öncülüğünde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e yardım kampanyası düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürmekte olduğu saldırılar neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri gidermek için başlatılan yardım çalışmaları çerçevesinde, Varto Müftülüğü öncülüğünde Belediye İşhanı önünde hayır kampanyası düzenledi. Gazze'de dünya tarihinin en ağır imtihanının yaşandığını ifade eden Varto İlçe Müftü Vekili Tacettin Erciyes, "Filistin'de ve Gazze'de yapılan katliamı şiddetle kınıyorum. Bir an önce bu katliamın son bulmasını diliyorum. Ağlıyoruz ama ağlatamıyoruz, hissediyoruz ama hissettiremiyoruz, acımızı yüreğimize gömmekle olmayacak, sadece elimizden gelen bütün maddi manevi fedakarlığı yaparak onları dualarımızda eksik etmeyeceğiz. Bu şekilde birlik ve beraberliğimizi sağlamış olacağız. Allah'ın yardım ettiği kulları kimse mağlup edemez. Her halükarda kazançlıdırlar, onların gidecekleri yer de cennettir. Bu acıların son bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kulandı. - MUŞ