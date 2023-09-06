Muş'ta HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 113. haftaya girdi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 113'üncü haftaya girdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan, 113 haftadır eylem yaptıklarını belirterek, "113 haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Ersin oğlum dönün, doğru yolda değilsiniz. Gelin teslim olun. Analar-babalar yeterince ağladı. Biz bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Anaların-babaların ciğeri pişti" dedi.

Oğluna "teslim ol" çağrısında bulunan Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, benim sesimi nerede duyuyorsa gelip teslim olsun. Polisler, askerler, devletimiz sizin için mücadele ediyorlar. Biz de sizin için burada bekliyoruz. Bizim eylemimiz bitmeyecek, siz gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Muş'ta, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da eylemlerimiz sürüyor. Gerekirse Ankara'ya da gideceğim. Ben oğlumu istiyorum. Ben oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. HDP, PKK bizim çocuklarımızı kandırıp götürdüler. Ben oğlumu onlara bırakmam. Oğlum 15 yaşındaydı, okul okuyordu. Götürdüler, oğlumu kendilerine köle yapmışlar. Doğru düzgün bir lokma ekmek bile yiyemiyor. Oğlum dön, devlete teslim ol" ifadelerini kullandı. - MUŞ