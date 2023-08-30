Muş'ta HDP önünde evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan anne Ayten Koçhan, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu 8 senedir oğlum gitmiş. Bugüne kadar bir haber alamadım. 2 senedir eylememize devam ediyoruz. Çocuklarımız gelene kadar devam edeceğiz. Ersin oğlum dön gel teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil, ben bir şey peşinde değilim. Ben mal, mülk, para peşinde değilim, ben evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim. Çocuklarımızı PKK ve HDP götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Biz çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı verin. Yeter niye sizinkiler okuyor, sizinkiler iyi şeylerde niye bizimkiler dağların başında? Oğlum gel teslim ol, ben bütün arkadaşlarınıza sesleniyorum. Yolunuz yol değil gelin develimize teslim olun. Yeter anneler babalar ağladı" dedi.

Muhsin'in babası Halit Altun ise 8 yıldır bu davanın peşinde olduğunu belirterek, "Bu davamızın sebebi HDP'dir, PKK'dır. İkisinin de bir birinden farkı yoktur. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımızı getirmeyene kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz. Onların kapısında da ayrılamayız. Çocuklarımızı versinler. Başka söylenecek bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. - MUŞ