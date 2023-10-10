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Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.