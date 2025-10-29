Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar, Muş Valisi Avni Çakır'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Kent Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Programda konuşan Vali Avni Çakır, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu vurguladı. Çakır, "Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürürken; bağımsızlığın, milli iradenin ve yeniden doğuşun sembolü olan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan ve kahraman ordusu, canları pahasına kazandıkları o büyük zaferle bu toprakları bize ebedi bir vatan kılmış, Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açmıştır. İşte o ruh, o inanç ve kararlılık, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan istiklal mücadelemize de ilham olmuştur. Bu kutlu gün, milletimizin azmiyle, inancıyla, fedakarlığıyla yazdığı büyük bir destanın yıldönümüdür. Cumhuriyet; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da can vererek kazanılan istiklalin, milletimizin iradesiyle taçlanmış halidir. Cumhuriyet, ortak değerimizdir. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş, gittiği her yere adalet, hoşgörü ve huzur götürmüş bir milletin evlatlarıyız. Malazgirt Ovası'nda atılan o ilk adım, yalnızca bir zafer değil; adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin bu topraklara kök salmasının başlangıcıydı. O günün ruhu, bugün hala bizleri bir arada tutan, geleceğe umutla bakan en güçlü harcımızdır" dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, çeşitli sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği törende, halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, askerler, polisler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - MUŞ