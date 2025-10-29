Haberler

Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar, Muş Valisi Avni Çakır'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Kent Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Programda konuşan Vali Avni Çakır, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu vurguladı. Çakır, "Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürürken; bağımsızlığın, milli iradenin ve yeniden doğuşun sembolü olan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan ve kahraman ordusu, canları pahasına kazandıkları o büyük zaferle bu toprakları bize ebedi bir vatan kılmış, Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açmıştır. İşte o ruh, o inanç ve kararlılık, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan istiklal mücadelemize de ilham olmuştur. Bu kutlu gün, milletimizin azmiyle, inancıyla, fedakarlığıyla yazdığı büyük bir destanın yıldönümüdür. Cumhuriyet; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da can vererek kazanılan istiklalin, milletimizin iradesiyle taçlanmış halidir. Cumhuriyet, ortak değerimizdir. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş, gittiği her yere adalet, hoşgörü ve huzur götürmüş bir milletin evlatlarıyız. Malazgirt Ovası'nda atılan o ilk adım, yalnızca bir zafer değil; adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin bu topraklara kök salmasının başlangıcıydı. O günün ruhu, bugün hala bizleri bir arada tutan, geleceğe umutla bakan en güçlü harcımızdır" dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, çeşitli sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği törende, halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, askerler, polisler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.