Muş'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Muş'ta ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 08.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı.

Muş'ta ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 08.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için Muş'ta toplam 859 sandıkta 242 bin 486 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erecek.

"T.C. numarası olan kimlikler de geçerli"

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. - MUŞ