Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Garnizon Şehitliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla başladı. Daha sonra valilik önünde devam eden törende Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Üsteğmen Mustafa Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Vali Avni Çakır'ın tebrikleri kabul etmesi ile sona erdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet payidar kalacağını ifade ederek, "26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve şanlı ordusu Anadolu'yu bizlere yurt yapmıştı. Ondan yüzlerce yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, kahramanlarımız yine bir 26 Ağustos'ta başlayan destansı bir mücadeleyle 30 Ağustos'ta yurdumuzu tekrar bizlere vatan kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini inşallah ilelebet hep beraber payidar kılacağız. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten tebrik ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın, silahlı kuvvetleri mensuplarımızın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Emniyet Müdürü Serkan kahraman, kurum amirleri ve siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı - MUŞ