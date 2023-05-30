Muş'ta 178 bin 744 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Muş'ta kurulan 861 sandıkta 243 bin 004 seçmenden 178 bin 744'ü oy kullandı. Oyların 4 bin 248'i geçersiz, 174 bin 302'si de geçerli sayıldı. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçlara göre oyların 72 bin 704'ünü Recep Tayyip Erdoğan, 101 bin 792'sini de Kemal Kılıçdaroğlu aldı.