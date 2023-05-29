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Muş'ta 178 bin 744 seçmen oy kullandı

Muş'ta 178 bin 744 seçmen oy kullandı

Politika Haberleri

Muş'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için kurulan 861 sandıkta 178 bin 744 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Muş'ta kurulan 861 sandıkta 243 bin 004 seçmenden 178 bin 744'ü oy kullandı. Oyların 4 bin 248'i geçersiz, 174 bin 302'si de geçerli sayıldı. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçlara göre oyların 72 bin 704'ünü Recep Tayyip Erdoğan, 101 bin 792'sini de Kemal Kılıçdaroğlu aldı. - MUŞ

Muş'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için kurulan 861 sandıkta 178 bin 744 seçmen oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Muş'ta kurulan 861 sandıkta 243 bin 004 seçmenden 178 bin 744'ü oy kullandı. Oyların 4 bin 248'i geçersiz, 174 bin 302'si de geçerli sayıldı. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçlara göre oyların 72 bin 704'ünü Recep Tayyip Erdoğan, 101 bin 792'sini de Kemal Kılıçdaroğlu aldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muş Politika Haberler

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