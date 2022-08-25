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Muş politika: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Malazgirt'ti ziyaret etti

Politika Haberleri

Muş politika: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Malazgirt'ti ziyaret etti

Edinilen Muş gelişmesine göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sultan Alparslan Diyarı Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sultan Alparslan Diyarı Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malazgirt ilçesinde esnafı ziyaret ederek, ilçe teşkilat binası açılışına katıldı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malazgirt ilçesinin simgelerinden olan Malazgirt Zafer Anıtlarını ziyaret ederek, "Malazgirt'te bizim Kocatepe'de bizim" dedi.

Sultan Alparslan Diyarı Malazgirt'te bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Sarıgül, "Alparslanlar buradaydı, ecdadımız buradaydı. Bu vatanı bize yurt yaptılar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Kocatepe'de nihai mücadeleyi verdiler. İşte bugün burada Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye için demek için buradayız. Türkiye Deşiğim Partisi olarak Alparslan'lar da bizim, Fatih Sultan Mehmet'ler de bizim Mustafa Kemal Atatürk'ler de bizim" dedi.

Sarıgül, ilçe binasında açılışında yaptığı açıklamasında, "TDP; projeleriyle, kadrolarıyla, teşkilat başkanlarıyla ülkemizin, en güvenilir partisidir. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik, inşallah iktidarın mührünü teslim almaya geldik" diye konuştu.

Sarıgül'e TDP Muş İl Başkanı Tüncer Yıldırım, Malazgirt İlçe Başkanı Servet Çabuk'ta eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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