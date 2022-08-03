Muş politika haberi: Bakan Muş: Türkiye, dünyadaki arz sıkıntısı gideren ülkelerin başında gelecek

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 'Tahıl koridoru' ile ilgili "İhracatımızla alakalı bu koridorun açılmasıyla beraber ihtiyaç duyulan ham madde gelecektir. Türkiye işleyeceği bu ham maddeyle beraber dünyadaki oluşabilecek olan arz sıkıntısını bir anlamda da ihracatçı ülke olarak gideren ülkelerin aslında başında gelecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, birtakım ziyaretlerde bulunmak için bugün Konya'ya geldi. Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası'nda 'gong' törenine katıldı. Bakan Muş, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Mehmet Muş, Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasında Türkiye'nin kazanımlarını anlattı. Bakan Muş, şöyle konuştu:

Türkiye'nin ihracat pazarında ABD ile yapılan iş birliklerine de değinen Bakan Muş, "Cumhurbaşkanımız, ABD başkanıyla yapmış oldukları bir zirvede 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koymuşlardı. Rakamları söyleyeyim; ABD'deki son gelişmeler biraz olumsuz etkileyecek ama eğer küçülme olmamış olsa, büyüme trendi devam etmiş olsaydı, bu seneki rakamlar yaklaşık 50 milyar dolara çıkıyordu, ikili ticaret hacmimiz. Dolayısıyla 100 milyar doların yarısını yakalamış oluyoruz. Bu hedef konulduktan bir iki sene sonra, bizim şu an da ikinci en önemli ihracat pazarımız oldu ABD. Muhtemelen çok uzun sürmeden birinci sıraya gelecek. Aynı şekilde oradan ithalatımız da arttı. Karşılıklı bir ticaretin gelişmesi söz konusu. Biz artık orada eyalet bazlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Ticaret alım heyetlerimiz buradan oralara göndereceğiz. ABD'nin ticaretteki yerinin değişmesi de tabi ki kritik ve stratejik bir süreç. Türkiye açısından birçok ezberi bozabilecek nitelikte" dedi.