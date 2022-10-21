Muş politika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Muş'ta Politika Haberleri Muş habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi. Beraberindeki heyetle ilk olarak bir otelde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ardından Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi, Valilik, belediye, kadın usta öğreticiler, öğrenciler ve şehit ailesi ziyareti ile vefa buluşmalarını gerçekleştirecek. - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Derya Yanık Muş Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Muş politika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Muş'ta - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.