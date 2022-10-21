Muş politika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Muş'ta
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Muş habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi.
Beraberindeki heyetle ilk olarak bir otelde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısına katılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ardından Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi, Valilik, belediye, kadın usta öğreticiler, öğrenciler ve şehit ailesi ziyareti ile vefa buluşmalarını gerçekleştirecek. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika