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Muş haberleri | "MHP İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" Malazgirt'te yapıldı

Politika Haberleri

Muş haberleri | 'MHP İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' Malazgirt'te yapıldı

Edinilen Muş haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla '2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net' sloganıyla başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısının Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla '2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net' sloganıyla başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısının Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleşti.

Malazgirt Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, "2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı ile ulaşıp, Türk milletinin gücüyle ve Türk devletinin yeniden tarihinde her zaman olduğu gibi şaha kalkışının yılı olacaktır" dedi.

Muş İl MHP Başkanı Osman Yüce ise, konuşmasında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla '2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net' sloganıyla başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısını Sultan Alparslan Diyarı Malazgirt ilçemizde yapmanın mutluğunu yaşıyoruz" dedi.

İl Başkanı Yüce'nin ardından katılımcılara hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla başlatılan bu programlar, milletçe birliğimizi tehdit eden algı operasyonlarına, bilgi kirliliğine ve buna bağlı olarak gelişen kafa karışıklığına son vermek için düzenlenmektedir" dedi.

"2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net" sloganıyla gerçekleştirilen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısına, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MYK üyeleri Kadir Şekerci ve Muhammed Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Muş İl Başkanı Osman Yüce, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, sivil toplum kuruluş başkanları ve çok sayıda parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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