Muş haberi | AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te

Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şimşek ilk olarak Malazgirt ilçesindeki Meydan Muharebesi tarihi Milli Parkı'nda bulunan millet bahçesinde Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı. Burada konuşan milletvekili Şimşek, "Bugün özellikle sabah kahvaltısında STK temsilcilerimiz ve mahalle muhtarlarımızla toplantı yapmak istedik. Malazgirt Devlet Hastanemizin yarım kalan çalışmalarına çok kısa sürede başlanacak" dedi.

Mehmet Emin Şimşek, İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Belediyesi ve ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Cengiz Altın ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. - MUŞ