Muş haber: Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı Politika Haberleri Gelen Muş haberlerine göre MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı. MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı. İlçeye gelen Ocak, kaymakamlık önünde ilgili müdürler tarafından karşılandı. Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ile görüşen Ocak, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Bulanık Korkut Muş Politika Haberler

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