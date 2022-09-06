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Muş haber: Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı

Politika Haberleri

Muş haber: Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı

Gelen Muş haberlerine göre MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.

İlçeye gelen Ocak, kaymakamlık önünde ilgili müdürler tarafından karşılandı. Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ile görüşen Ocak, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bulanık Korkut Muş Politika Haberler

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