Muş Belediyesinin açıkladığı 890 milyon TL borç tartışma yarattı: Milletvekili ve eski başkan arasında "Vicdan" polemiği
Muş'un eski Belediye Başkanı, AK Partili Feyat Asya, veda konuşmasında "Belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmamasının mutluluğunu yaşıyorum" demişti. Ancak belediyenin 890 milyon TL borcu olduğu açıklandı ve DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli ile Feyat Asya arasında sosyal medya üzerinden tartışma başladı.
Muş Eski Belediye Başkanı Feyat Asya, seçimi kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada belediyenin hiçbir kuruma borcu olmadığını söylemişti. Asya'nın bu sözlerinin belediyenin890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu. DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından Feyat Asya'ya tepki göstererek, "Vicdanınız rahat mı?" dedi. Asya ise o sözlere, "O koltuğu işgal ettiğiniz için vicdanınız rahat mı?" sözleriyle yanıt verdi.
DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez kazandığı Muş Belediyesi'nin borcunun 890 milyon 269 bin 273 TL olduğu açıklandı. 10 yıl boyunca Muş Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Feyat Asya, 31 Mart seçimlerinin ardından personellerle yaptığı veda konuşmasında, "Devrettiğimiz belediyenin de hiçbir kuruma borcunun olmamasının mutluluğunu yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.
DEM PARTİLİ VEKİLDEN ESKİ BAŞKANA TEPKİ
Güncel borç bilgisi, Muş Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlandı. Ancak bu paylaşım yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, "Borçsuz bir belediye bıraktım dediğiniz Muş Belediyesinin borç tablosu. Vicdanınız rahat mı?" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı etiketledi.
"KOLTUĞU İŞGAL ETTİĞİNİZ İÇİN VİCDANINIZ RAHAT MI?"
Feyat Asya ise o paylaşıma, "Ben sözümün arkasındayım ve vicdanım rahat. Peki cadde sokağını bile bilmediğiniz bir şehrin (MUŞ) Milletvekilisiniz. O koltuğu işgal ettiğiniz için vicdanınız rahat mı?" sözleriyle yanıt verdi. İkili arasındaki restleşmeden geriye ise Muş Belediyesinin açıkladığı borç tablosu kaldı.
MUŞ BELEDİYESİNİN AÇIKLANAN BORÇ TABLOSU
- Atık Su Arıtma Tesisi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Jıca) Kredisi 331 milyon 85 bin 101
- İller Bankası kredisi 246 milyon 955 bin
- Yapılandırılmış SGK borcu 12 milyon 878 bin 648
- Belediye şirketine personel maaş ve araç kiralama borcu 34 milyon 488 bin 656
- Kadrolu ve memur maaşı ödemesi 9 milyon 878 bin
- İcra borçları 18 milyon 752 bin 650
- Piyasa borçları 1 milyon 442 bin 611
- Diğer borçlar 4 milyon 110 bin 583
- İçme suyu arıtma ve isale hattı 218 milyon 576 bin
- Temizlik ihaleleri (çöp araçları) borcunun ise 12 milyon 102 bin TL olmak üzere 890 milyon 269 bin TL