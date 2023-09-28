Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, itfaiye teşkilatının 309. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, tüm teşkilatının haftasını kutladı, çalışmalarında başarı diledi.

24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanlarının büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Asya, şöyle konuştu:

"İtfaiye çalışanlarımız, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Vatandaşlarımıza her anlamda önem veren bir anlayış çerçevesinde Muş Belediyesi olarak itfaiye ekiplerimizin gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir takım haline getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personellerimiz başta olmak üzere bütün itfaiye çalışanlarının haftasını kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim."