Muratpaşa Belediyesi, Tekelioğlu Caddesi'ni 30 Ağustos Zafer Bayramı için süsledi

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılında kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, her milli bayramda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı için belediyenin ana hizmet binasının da bulunduğu Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi. Caddeye bakan apartmanlara asılan bayraklarla Antalyalılar, 30 Ağustos heyecanını bir gün öncesinden yaşamaya başladı.

Diğer yandan Belediye Başkanı Ümit Uysal da büyük zaferin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, muasır medeniyete ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini belirten Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın geleceği için ekonomide, bilimde, sanatta nice yeni zaferler kazanabilmek umuduyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Çok çetin şartlar altında Milli Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan ve ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."