Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal Oyunu Kullandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Uysal, “İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği, saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye’ye vesile olsun” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Uysal, "İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği, saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olsun" dedi.

Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile birlikte Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu'nda oyunu kullandı. Uysal, seçimlerin ülkelerin iyi yönetilmesini ve barışçıl bir biçimde toplumun birbiriyle kucaklaşmasını sağlamak için en önemli yöntem olduğunu söyledi.

İkinci tur seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Uysal, "İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği, saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olsun" diye konuştu.