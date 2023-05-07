Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 51. yılında anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 51'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde, 'Türkiye için çalıştılar. 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla Atatürk'ün kat ettiği, Samsun'dan başlayıp Ankara'da biten yolu büyük bir heyecan ve kitlesel katılımla kat ettiler. Onların bir tek sevdası vardı: Türkiye ve insanlık' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 51'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde, "Türkiye için çalıştılar. 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla Atatürk'ün kat ettiği, Samsun'dan başlayıp Ankara'da biten yolu büyük bir heyecan ve kitlesel katılımla kat ettiler. Onların bir tek sevdası vardı: Türkiye ve insanlık" dedi.

Antalya'da 68 Kuşağı'nın simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 51'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediyesi Üç Fidan Parkı'nda düzenlenen anma törenine; Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Başkan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ortadoğu coğrafyasında bir çiçek gibi açtığını kaydetti. Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde inşa edildiğini belirten Başkan Uysal, bunun ülkenin gençlerine de önemli bir sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

Anma programında Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, asla Cumhuriyetimizi ve devrimlerini sahiplenmekten vazgeçmeyecekler. 'Ülkemizi kurtarmamız, düzeltmemiz lazım. Muasır uygarlık düzeyinin üzenine çıkarmamız lazım.' Bursa Nutku'nda da ifade edildiği gibi gençlerimiz hep bunu düşünecekler. Bursa Nutku'nun gençlerimize yüklediği misyon budur. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Türkiye için çalıştılar. 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla Atatürk'ün kat ettiği, Samsun'dan başlayıp Ankara'da biten yolu büyük bir heyecan ve kitlesel katılımla kat ettiler. Onların bir tek sevdası vardı: Türkiye ve insanlık. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Ülkeyi yönetenler, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilir. Ama Türkiye'mizin yeni kuşakları mücadeleden asla vazgeçmeyecek."

Konuşmaların ardından Uysal, eşi ve diğer katılımcılar parkta bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan rölyeflerine kırmızı karanfil bıraktı.