Muratdağı Gençlik Kampı ihaleye çıkartılıyor Politika Haberleri Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'ne yapılması planlanan Gençlik Kampı yapım işi tekrar ihaleye çıkıyor. Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'ne yapılması planlanan Gençlik Kampı yapım işi tekrar ihaleye çıkıyor. Gençlik Kampı ihalesi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "3 Ağustos 2021 tarihinde ihalesi yapılan ve yapım işini üstlenen müteahhit firmanın tek taraflı olarak ihaleyi feshetmesi nedeniyle yarım kalan Gençlik Kampı projesi, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'ın, Bakanlığa yapılan girişimleri sonucunda 21 Ekim 2022 Cuma günü tekrar ihaleye çıkarılacak" dedi. Başkan Akçadurak, "215 yatak kapasiteli proje çerçevesinde yapılacak olan Gençlik Kampında, amfi tiyatrosu, yemekhane alanı, 230 kişilik çok amaçlı spor salonu bulunuyor.Gençlik Kampının Gediz'e kazandırılmasında, emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hisarcık gençlik Kütahya Gediz Politika Haberler

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