Murat Öncel, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Oldu

AK Parti Ödemiş 8. Olağan İlçe Kongresinde ilçe başkanı seçilen Murat Öncel, görevine başladı.

İlçe başkanlığında düzenlenen törende Muhammet Şen görevini Öncel'e devretti.

Öncel görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.