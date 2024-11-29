Murat Öncel, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Oldu
AK Parti Ödemiş'te gerçekleşen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yeni ilçe başkanı Murat Öncel görevine başladı. Öncel, başkanlık görevini devraldığı Muhammet Şen'e teşekkür etti ve görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.
AK Parti Ödemiş 8. Olağan İlçe Kongresinde ilçe başkanı seçilen Murat Öncel, görevine başladı.
İlçe başkanlığında düzenlenen törende Muhammet Şen görevini Öncel'e devretti.
Öncel görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.