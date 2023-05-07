Murat Kurum: Sırtını siyasi ikbalini terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. İstanbul bugün daha güzel diyen Kurum, "Maşallah İstanbul! Maşallah 7 tepe! Maşallah Sultan Fatih'in torunları! Bugün İstanbul; her zamankinden daha güzel! Bugün İstanbul; her zamankinden daha heyecanlı! Aziz İstanbullular, bugün, bir gurur tablosunun tam içerisindeyiz. Bugün, Avrupa'nın en büyük parkındayız. Maşeri bir katılımla doldurduğunuz şu mekana bir bakın. Öte tarafta; dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapan, Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya vereceğiz dediği TEKNOFEST Meydanı var TEKNOFEST. Bu eserler kimin biliyor musunuz? Bu eserler yabancıların değil milletin eseridir milletin. Öncelikle depremden etkilenen 11 ilimizde afet bölgesinde 650 bin, ardından İstanbul'da 1,5 milyon yeni yuva kuracağız. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destekleriyle kardeşlerimizle el ele yapacağız. Bu söz, Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

"SIRTINI SİYASİ İKBALİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAYAYANLAR KAYBEDECEK"

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