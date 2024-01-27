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Murat Kurum: İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek

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AK Parti'nin İstanbul Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane'de halkla buluştu ve '31 Mart'ta İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek' dedi.

Murat Kurum : "31 Mart'ta İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek"

"Çözüm bizdedir, çözüm Cumhur İttifakı'ndadır"

İSTANBUL AK Parti'nin İstanbul Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane'de Kahvaltı Programı'nda halkla buluştu. Kurum, "31 Mart'ta İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Kurum Kağıthane İstanbul Politika Güncel Haberler

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