Murat Kurum, İstanbul'u lokomotif şehir yapma anlayışıyla çalışacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bahanelerin arkasına sığınarak değil şehrin kaynaklarını şehre, milletin kaynaklarını millete harcayarak Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu lokomotif şehir yapma anlayışıyla çalışacağım." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Kuzey Star Tersanesi işçileriyle bir araya gelen Kurum, yaptığı konuşmada, geçmişte de bugün de kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden çalıştığını söyledi.

Görev yaptığı dönemlerden örnekler veren Kurum, "Bugün Ağrı'ya da gitseniz bunu söylerler. Şırnak'a da, Hakkari'ye de Van'a da gitseniz 'Murat Kurum, söz verirse eğer yapar.' derler çünkü Murat Kurum, geçmişte verdiği sözleri tuttu. Bugün sözlerini tutmuş biri olarak Tuzla'da siz emekçi kardeşlerimin yanındayım." diye konuştu.

"Milletin parasıyla CHP, dizayn edilmeye çalışılmış"

İstanbul'un kendilerine emanet olduğunu ve bu emanete gözleri gibi bakacaklarını dile getiren Kurum, şehre ilişkin gerçekleştirmek istediklerini paylaştı.

İstanbul'un deprem riski, trafik sorunu ve diğer problemlerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bahanelerin arkasına sığınarak değil şehrin kaynaklarını şehre, milletin kaynaklarını millete harcayarak Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu lokomotif şehir yapma anlayışıyla çalışacağım. 31 Mart'ta da sandığa gittiğinizde şu tercihi yapacaksınız: Bir tarafta bu milletin geleceği için çalışanları, diğer tarafta ise kendi gelecekleri için çalışanları göreceksiniz. Bir tarafta 'Bu şehirde deprem riski ortadan kalksın ve vatandaşımız yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun.' diyenler varken diğer tarafta 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenleri oylayacaksınız. Bunlar, İstanbul'un kaynağı ile iki günlük konsere 550 milyon lira harcamış. Milletin parasıyla 'İsrafı bitirdik' deyip 500 milyon lira tabelalara reklam verilmiş. Milletin parasıyla CHP, dizayn edilmeye çalışılmış. Milletin parasıyla, balya balya parayla bir il binasını alamadıklarını görüyoruz."

"Algıyla bu şehirdeki deprem korkusunu gideremezsiniz"

CHP'li İBB yönetimi ile aralarında çok ciddi anlayış farklarının bulunduğunu belirten Kurum, mevcut yönetimin liyakatsiz, kendilerinin ise gece gündüz çalışan insanlar olduklarını kaydetti.

CHP'li İBB yönetiminin sürekli bahaneler üretip algı çalışması yaptığını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Algıyla bu şehirdeki deprem korkusunu gideremezsiniz. Bahaneyle, 'Engellendik' sözleriyle bu şehrin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Nitekim geçtiğimiz 5 yılda çözüm bulamadıklarını gördük. Bana sahada olduğum günden bu yana projelerle ilgili bir tek soru soramadılar. Onlar da biliyor ki bu adam gelirse işleri yapar. Bu adam bunu geçmişte yaptı, bugün de yapar. Bu yolun zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz ama biz tüm motivasyonumuzla birlikte İstanbul'a hizmet için yol yürüyeceğiz. 31 Mart'ta da İstanbul'un içine düştüğü fetret devrinden yükselişini başlatacağız. Bunu siz emekçi kardeşlerimizle, İstanbullularla yapacağız."

Kurum, işçilerle buluşmasının ardından Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini (GİSBİR) ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.