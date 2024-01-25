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Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıkladı.

Murat Kurum : " İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi"

-"Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum"

-"Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz"

-"İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur"

-"Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir"

-"Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi"

-"Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz"

-"Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız"

-"Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıklıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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