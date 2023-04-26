Üye Girişi
Haberi Paylaş
Murat Kurum: 'Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim'

Murat Kurum: "Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim"

Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, " İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için 'yarısı bizden' kampanyasını duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayları açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, " İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor! Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum İstanbul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title