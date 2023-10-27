Mukteda Sadr, Irak hükümetine ABD Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu

Irak'ta Şii lider ve Sadr Hareketi Başkanı Mukteda Sadr, Irak hükümetine çağrıda bulunarak, "Irak meclisindeki tüm grupları, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılması yönünde oy kullanmaya çağırıyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 21'inci gününde de devam ediyor. Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, dünyanın dört bir yanında tepki çeken İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye tepki göstererek, "Irak hükümeti ve Irak meclisindeki tüm grupları özel çıkarlar adına değil kamu yararına, terörist siyonistlere sınırsız destek sağlayan ABD'nin büyükelçiliğinin kapatılması yönünde oy kullanmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kararın onaylanması halinde ABD Büyükelçiliği diplomatlarının korunma altına alınması gerektiğini aktaran Sadr, "Irak'ın güvenliğine zarar vermeye çalışan küstah milislere fırsat vermemeli" açıklamasını yaptı.

Sadr, önerisine Irak hükümeti ve meclisi tarafından kulak asılmaması durumunda farklı bir tutumunun olacağını belirterek, destekçilerini münferit hareket etmeme ve hiçbir şekilde silah kullanmama konusunda uyardı.

Öte yandan, Sadr'ın çağrısı üzerine Irak Meclis üyesi Burhan el-Mamuri yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi Başkanı Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine mecliste imza toplama kampanyası başlatacağını duyurdu.

ABD üslerine saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından ABD'nin Irak'taki üslerine saldırıların artması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, acil gerekli olmayan çalışanlara ve diplomatların ailelerine Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan ayrılma emri vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ise bir hafta içerisinde Irak'taki üslerine 12 defa saldırı düzenlendiğini açıklamış, Suriye'de bulunan üslerine ise 4 defa İran yanlısı silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildiğini belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı ayrıca, bu saldırılara uygun zamanda karşılık verileceğini duyurmuştu. - ERBİL