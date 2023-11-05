Mukteda Sadr, Blinken'ın Irak ziyaretini protesto çağrısı yaptı

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, destekçilerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretini acilen protesto etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak'a düzenlediği sürpriz ziyarete Şii lider Mukteda Sadr tepki gösterdi. Sadr, destekçilerine Blinken'ın sürpriz ziyaretini acilen protesto etmeleri çağrısında bulundu. Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el-Iraki, "Mümin kardeşlerimiz, şerrin başı olan ABD'nin dışişleri bakanının yapmış olduğu ziyareti kınamak için derhal Tahrir Meydanı'na yürüyün. Uluslararası terörizmin liderleri bunak Joe Biden, kokuşmuş Netenyahu ve Gazze'deki katliamlara onay verenlerin posterlerini yakın" dedi.

Akşam saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından sürpriz bir şekilde Irak'a gelen Blinken, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Blinken, Sudani ile yaptığı görüşmenin ardından İran yanlısı grupları uyarmıştı.

Öte yandan Irak Hizbullahı, Blinken'ın ziyareti öncesinde tehditte bulunarak, ziyarete sert tepki verecekleri uyarısında bulunmuştu. - ERBİL