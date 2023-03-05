Muhtarlık seçimleri cumhurbaşkanlığı seçimlerini aratmadı

Elazığ'da 10 bin seçmen 23 aday için sandık başına gitti

ELAZIĞ - Elazığ'da yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. 23 adayın ve 10 bin 823 seçmenin bulduğu mahallede 32 sandık kuruldu. Okullarda adım atacak yer kalmazken seçim adeta cumhurbaşkanlığı seçimlerini aratmadı.

2020 depreminden sonra yeni rezerv alanları içerisinde yer alan ve çok sayıda TOKİ Konutunun yapılarak, hak sahiplerine teslim edilen Güneykent, Elazığ Belediye Meclisi'nin aldığı karar sonrasında şehrin 41'inci mahallesi olmuştu. YSK'nın kararı üzerine mahallede muhtarlık seçimine gidildi. 10 bin 823 seçmenin bulduğu mahallede 23 muhtar adayı çıktı. 2 okul ve bir sosyal tesiste kurulan 34 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Büyük bir yoğunluğun oluştuğu seçim, adeta cumhurbaşkanlığı seçimini aratmadı. Sabah 08.0'da başlanılan oylama işlemi akşam 17.00'da sona erecek ve ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanılacak.

"Gerçekten ilgi çok, herkes gelmiş"

Güneykent Mahallesi'nin depremin ardından kurulan yeni bir mahalle olduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Eskiyurt, "Yeni bir gelecek. Sorunları olan bir mahalle. Allah devletimize zeval vermesin, bakıyor. Gerçekten ilgi çok, herkes gelmiş. Ben bu kadar büyük ilgi beklemiyordum. Rögar kapaklarının değişmesini ve mahallemizin ilaçlanmasını istiyoruz. Cami ve market olmasını istiyoruz" dedi.

"Böyle bir seçim hiç görmedim"

Vatandaşlardan Mücahit Bayramoğlu ise "Sabah 8 gibi gelmeye başladılar. Seçime çok yoğun bir ilgi var. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. 23 aday için hayırlısı olsun. Adeta cumhurbaşkanlığı seçimi gibi oldu. Belediye seçimlerini bile böyle yoğun görmedim. Böyle bir seçim hiç görmedim" diye konuştu.