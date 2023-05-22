Muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm mahallelerin muhtarları ile 'Akşehir Muhtarlar Buluşması' başlığı altında bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm mahallelerin muhtarları ile 'Akşehir Muhtarlar Buluşması' başlığı altında bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşması yapan ve muhtarların belediye başta olmak üzere vatandaşa hizmet eden tüm kurumların uç beyleri olduğunun altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Yaptığımız hizmetlerde bütün kurumlarında, bizimde ne kadar katkımız emeğimiz varsa, en az bizler kara, yatırımcı kurumlar kadar muhtarlarımızın da emeği var. Bu anlamda bizim gözümüz kulağımız olma anlamında, vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasındaki destekleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Akşehir'in güzel hizmetler aldığını bundan sonrada almaya devam edeceğini belirten Başkan Akkaya, "İlçemiz, şehri beyzamız güzel hizmetleri hak ediyor. Sizlerin de yazılı olarak talep ve isteklerinizi alarak elimizden geldiğince bu konuları hızlı bir şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu. Başkan Akkaya, yeni dönemde Konya Milletvekilliğine seçilen Orhan Erdem'e de yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek görevinde başarılar diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem; cumhuriyetin 100. Yılına girerken önemli bir seçim geçirildiğini ve bir demokrasi şöleni oluştuğunu belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı belli olunca geciktirmeden bir taraftan da sorunları, istekleri, talepleri alalım, rapor edelim, devletin kurumlarınaysa, bakanlıklarsa ilgili bakanlığa, büyükşehirse büyükşehire, ilçe belediyesi ise burada başkanımızla hemen bir yol haritası düzenleyelim istiyoruz. Bugün burada sizlerle bunları konuşalım istedik. İnşallah biraz daha rahatlayınca, seçimi bitirip meclis açıldığında müsait zamanlarda tek tek tekrar köylerimizi ve kasabalarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak geciktirmeden acil konular için bu toplantıyı yapalım istedik" diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlarda istek ve taleplerini yazılı olarak iletirken, bazı muhtarlarda söz olarak istek ve talepleri ile ilgili konuşma yaptı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhur İttifakındaki siyasi partilerin ilçe başkanları, bazı belediye birim müdürleri ile ilçe genelindeki tüm mahallelerin muhtarları katıldı. - KONYA