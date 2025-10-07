Muhtarlarla buluşan Bakan Göktaş: "Sizlerin farkındalığı, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu ve değerleri koruma hedefinde sahadaki en önemli paydaşların muhtarlar olduğunu kaydederek, "Sizlerin farkındalığı, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasıdır" dedi.

İstanbul'da "2025 Aile Yılı Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı

"Aile değerlerini yaşatmak, sağlıklı ve müreffeh bir toplumun ön şartıdır"

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş muhtarlara seslenerek, "Sizler, bir şehrin en küçük idari birimini oluşturan mahallelerin nabzını tutan yöneticilersiniz. Sorumluluğunuz altında bulunan her hane, ülkemizi ayakta tutan büyük aile yapısının bir parçasıdır. ve her bir aileyi güvenle, sevgiyle ayakta tutmak, ülkemizin geleceğini korumaktır. Aile değerlerini yaşatmak, sağlıklı ve müreffeh bir toplumun ön şartıdır. Aile bağlarımızın güçlü oluşu, karşılaştığımız zorlukları aşmamızda en sağlam dayanağımızdır. Bunu en son, 2023'te yaşadığımız deprem felaketinde hep beraber gördük. Birbirini hiç tanımayan insanların bir aile gibi kenetlenerek gösterdiği dayanışmada, paylaşmada, merhamette hissettik" diye konuştu.

2025 Aile Yılı odaklı çalışmalar hakkında konuşan Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl, 15 Mayıs Uluslararası Aile Gününde açıkladığımız, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını" bizler için değerli bir yol haritasıdır. Bu plan, aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması açısından özel bir önem taşıyor. Eylem Planıyla ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan nüfusa ilişkin politikaları Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız Nüfus Politikaları Kurulunu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla Aile Enstitüsünü kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı ise aile odaklı çalışmalarımızda bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüttük"

"Devletin en üst kurumundan ülkenin en ücra köşesine kadar herkes aile kurumunu korumak ve aile değerlerimizi yaşatmak için seferber olmuş durumda" diyen Bakan Göktaş, "Ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüttük. Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Bugüne kadar bin 781'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 11 bin 721 etkinlik düzenledik. Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler verdik. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında adımlar attık. Yakın zamanda yürürlüğe giren memurların yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin düzenleme bunun en son örneğidir" ifadelerine yer verdi.

Aile bireyleri arasında iletişimi güçlendirmeyi ve aileye yönelik hizmetleri toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde sürekli yenilediklerinin altına çizen Bakan Göktaş, "Dijital güvenlik, ebeveynlik becerileri ve kuşaklar arası dayanışma temalı atölyelerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Aile danışmanlığı hizmetleriyle her ailenin kolayca ulaşabileceği profesyonel destek mekanizmalarını yaygınlaştırıyoruz. En son olarak "Aile ve Toplum Temelli Hizmet Modeli"mizin pilot çalışmalarını Ankara'dan başlattık. Bu hizmet modelinde en önemli paydaşlarımız sizler gibi değerli muhtarlarımızdır. Bunun yanı sıra aile hekimleri, okul rehber öğretmenleri, hastane sosyal hizmet birimleri, halk eğitim merkezleri ve gençlik merkezleriyle de iş birliğinde güçlü bir hizmet ağı kuruyoruz. Her şeyden önce bu modelle önleyici hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda sosyal hizmete ihtiyacı olan ailelere daha hızlı ulaşabileceğiz. ve ihtiyaçları doğrultusunda destek mekanizmalarımızı harekete geçireceğiz. Özellikle risk altındaki ailelere daha erken dönemde ulaşarak, sorunlar büyümeden gerekli desteği sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz"

Aile kurumunu ve değerleri koruma hedefinde sahadaki en önemli paydaşların muhtarlar olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Devletimizin gören gözü, duyan kulağı, uzanan eli mahallelerimizde sizlersiniz. Her kapıyı çalan, her haneyi tanıyan, her ailenin sevincine ve derdine ortak olan sizler, aslında toplumsal dayanışmanın en güçlü temsilcilerisiniz. Bir mahallede bir çocuk eğitimden uzaksa, bir kadın kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlı yalnızsa, bir engellinin desteğe ihtiyacı varsa, bunu ilk siz bilirsiniz. İşte bu yüzden, sizlerin farkındalığı, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasıdır. 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız bu seferberlik sadece bir başlangıç. Elde ettiğimiz kazanımlar, oluşturduğumuz farkındalık, önümüzdeki yıllara ışık tutacak. ve 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı" boyunca da çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz. Bu nedenle sizlerden beklentimiz büyük" dedi. - İSTANBUL