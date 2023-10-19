"19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutlayan muhtarlar, 'Köy ve Mahalle Kanunu'nun yenilenmesi talebinde bulundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, anıta çelenk sunumu ile devam etti. Törende muhtarlar adına konuşan Canik Karşıyaka Mahalle Muhtarı Cevdet Dursun, muhtarların taleplerini dile getirdi.

"Köy ve Mahalle Kanunu yenilenmeli"

Mahalleleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü belediye meclis komisyon toplantılarında oy kullanmak istediklerini belirten Muhtar Cevdet Dursun, "98 yıllık Köy Kanunu ve 78 yıllık Mahalle Kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesi görüyoruz. Demokrasinin kılcal damarı olan muhtarların bir takım sorunları var. Muhtarların mahalleyi ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılması sağlanmalı ve bu komisyon kararlarında muhtarlara oy hakkı tanınmalıdır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak muhtarlar tarafından düzenlenecek belge ile adres kayıt işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır. Köy ve Mahalle Kanunu yenilenmelidir. Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve SOYBİS Sistemi Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kullanıma açılmalıdır" dedi.

Muhtarların anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi ile program son erdi. Törene Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Öztürk ile muhtarlar katıldı. - SAMSUN