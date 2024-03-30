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Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı: Seçim demokratik bir varoluştur

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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart 2024 tarihinin demokrasimizde yeni bir seçim süreci ve yeni bir sayfa olarak yer alacağını belirterek "Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde bir açıklama yapan Bekir Aktürk "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçmeli halkın iradesinin devletimizin ve demokratik yapımızın üzerindeki gücüne gölge düşürmemesi çok önemlidir ve unutulmamalıdır ki seçim bir mücadele değil demokratik varoluşta hepimizin aynı amaç uğruna devletimizin yanında hizmete hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Seçim tarihin sonrası herkes yine akraba, kardeş, komşu mahalleden biri olacaktır. Makam, mevki her şey geçicidir. Seçimler bir bayrak yarışıdır biraz nasip, kısmet işidir. Elbet biri bayrağı taşıyacaktır ama hizmet uğruna çıkılan yolda kaybedeni olmayacaktır. Milletin sağ duyusu ve iradesi sandık başında hakkıyla tecelli edecektir ona göre davranış biçimi sergileyerek tam bir demokrasi şöleninde bu seçimi de devletimize milletimize yakışır bir şekilde tamamlayacağımıza olan inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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